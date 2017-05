Torna el verd

Des que els Celtics van arrencar la seva regeneració l'estiu del 2013 –Brad Stevens va substituir Doc Rivers a la banqueta i es van fer molts canvis en el roster–, l'equip no ha fet més que créixer. De moment ja es troba en la final de l'est, a la qual no arribava des de feia cinc anys. Això sí, li ha costat Déu i ajuda tombar la resistència d'un rival que ha claudicat quan als seus pals de paller ja no els quedava gasolina al dipòsit. Entre Wall i Beal han descansat 17 minuts en els últims dos partits.

La segona unitat