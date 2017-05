Victòria incontestable dels Warriors

Golden State escombra San Antonio en el segon partit de la final de l'Oest per 136-100, que ja dominen per dues victòries a zero. Un dia més, Stephen Curry encapçala l'atac dels Warriors, aquesta vegada amb 29 punts, i, amb una arrencada de partit espectacular, fa possible que concloguin el primer quart amb un contundent parcial de 33-16. Els Spurs, que no han comptat amb la participació de Kawhi Leonard, han anat sempre a remolc i a la mitja part ja havien llençat la tovallola (72-44). La lesió al turmell del jugador estrella del conjunt texà ha estat determinant. Per la seva banda, Pau Gasol ha fet set punts i ha capturat vuit rebots en 16 minuts. El tercer partit de la sèrie es jugarà dissabte que ve a l'AT & T Center de Sant Antonio. Allà també es jugarà el quart, dimarts que ve.