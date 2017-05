L'autoritat dels Cavs

Després d'una sèrie de tan desgast i tensió contra els Wizards, els Celtics iniciaven la final de l'est sense gairebé descans, però amb el factor pista a favor. I, si bé el TD Garden va empènyer com és habitual, es va trobar un cicló que el va arrasar. Els Cavs, que continuen invictes en el play-off (9-0), no van notar la inactivitat –fins a deu dies de descans des de l'altra sèrie– i van aconseguir situar l'1-0, amb l'afegitó d'obtenir també el factor pista. “No crec que hàgim jugat tan bé, però l'energia, l'esforç i la mentalitat han estat cabdals en la victòria. En el segon estarem millor”, deia LeBron, al final. Tota una declaració d'intencions.

Des del salt inicial, el ritme dels Cavs va ser inassumible per als Celtics, que anaven perdent terreny a poc a poc. No trobava inspiracions individuals, ni tampoc ningú que aturés LeBron, i el partit estava ja liquidat abans d'arribar a la mitja part (31-57, 22'). En aquest sentit, la presència de King James va ser clau, i va superar per vuitè cop –en nou partits de play-off– la barrera dels 30 punts. A més, no va estar sol, perquè Love (6/9 en triples) i Tristan Thompson (7/7 en tirs i 6 rebots d'atac) van estar superlatius.

En els verds, en canvi, molt de desencert, sobretot des de fora, i la necessitat d'ajustar la defensa per frenar LeBron. Si no, la sèrie no tindrà història.