Un repte descomunal

Feia més de dues dècades que no es tastava el el play-off al Principat. La seva única presència va ser en la temporada 1994/95 i el Barça el va eliminar per la via ràpida (2-0). Ara el rival també és de primera magnitud –el Madrid, a banda d'acabar primer en la fase regular, ha estat el dominador del bàsquet estatal els últims anys–, però el MoraBanc ha demostrat aquest curs que hi pot competir. Això sí, li ha faltat un pas més per vèncer-lo. De fet, les tres derrotes (dues de fase regular i la de la copa, amb el camp enrere no xiulat de Sergi Llull) van arribar en la pròrroga. Cos tècnic i plantilla confien que la quarta, avui al Wizink Center de Madrid (20.30 h, #0), sigui la bona.

En tensió