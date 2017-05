Istanbul, ‘mon amour'

L'objectiu de la INSEP és formar jugadors per als equips francesos, però últimament els jugadors més destacats marxen a instituts o universitats americanes. Com ara Jaylen Hoard (a l'institut Wesleyan), Yves Pons (compromès amb Tennessee), Ayayi (compromès amb Gonzaga) i Olivier Sarr (compromès amb Wake Forest). “A la primera divisió és molt difícil tenir un lloc per als jugadors joves perquè és molt competitiva i hi ha estrangers”, admet l'entrenador Toupane.