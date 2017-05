Els Cavaliers, una vegada més

Els Cavaliers de LeBron James no han fallat en la primera oportunitat que tenien de segellar el seu accés a la final de l’NBA, i amb una nova actuació magistral de LeBron James s’han classificat per tercera temporada consecutiva per a l’últim ball. Serà, com en els dos anteriors, contra els Warriors, a partir de dijous i amb avantatge de camp per a l’equip d’Oakland.

A Boston, els de Cleveland no han vacil·lat i des del salt inicial han tret de la pista els Celtics (102-135), amb un 27-43 al final del primer quart i un més que definitiu 74-109 al final del tercer. LeBron James ha anotat 35 punts (13/18) en 35 minuts –a més d’agafar 8 rebots i assistir els companys en vuit ocasions– i ha esdevingut el màxim anotador de la història del play-off (5.995 punts) superant Michael Jordan (5.987). “Porto el 23 pel Mike [Jordan]. Vaig enamorar-me del bàsquet per ell, per tot el que va ser capaç d’aconseguir”, deia l’aler d’Ohio al final del partit.

Amb la d’aquesta temporada James jugarà la seva setena final consecutiva, quatre amb els Heat i tres amb els Cavs, buscarà reeditar el títol de l’any passat i guanyar el seu quart anell, el segon amb la franquícia del seu estat.