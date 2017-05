Una nit per sempre

Passi el que passi demà a Madrid en el desempat (19.15 h), el MoraBanc ja pot afirmar que l’actual és el millor curs de tota la seva història. Ha jugat la copa i el play-off i ahir va assolir la seva primera victòria en la fase pel títol. Va ser una nit de les que quedaran gravades per sempre, tombant un gegant amb una actuació pletòrica, sobretot en la segona meitat. L’eufòria es va desfermar a La Bombonera, que en la present temporada ha vist com el gruix d’equips que el visitaven marxaven del Principat capcots (16-2). Pensar en una gesta a Madrid és improbable, però a una carta i havent trencat el mur blanc, està permesa la llicència per somiar.

L’equip no va entrar malament en el partit, però el penalitzava el seu desencert. Els de Laso ocupaven molt la pintura, buscant sobretot que Shermadini no entrés en joc. I el pla els sortia prou bé, mostrant-se intimidatoris al darrere (9-14 i ja tres taps, 7’). De mica en mica, el MoraBanc va localitzar el ritme ofensiu, fet que el va esperonar per collar més al darrere. Tant és així que va incomodar el Madrid, traient-lo de posicions habituals i obligant-lo a fer tirs de fora i mal seleccionats (26-18, 15’). Això sí, els blancs necessiten molt poc per fer mal i, d’alguna fogonada –certa ingerència arbitral i la irrupció de Carroll–, va treure’n molt de suc. Tant per marxar per davant a la mitja part (35-39).

A banda de continuïtat, els locals havien de tallar l’hemorràgia constant en el rebot a la seva anella. I el tercer quart va ser absolutament de llibre, amb Albicy duent el tempo i produint (10 punts i 3 assistències en el parcial), i Shermadini fent-se gegantí a la zona. La diferència va arribar a un +11 (60-49, 26’) en una fase de desconcert del Madrid, on acumulava errors. Els blancs no van trobar el seu joc –6/31 triples i tan sols 8 assistències– i en el principi de l’últim parcial ja es va veure que remuntar era inviable. Bàsicament perquè els relleus que el MoraBanc treia de la banqueta (Schreiner i Stevic) no només mantenien el to, sinó que el milloraven. El partit va quedar liquidat aviat (85-68, 36’). La festa es va seguir enllà del final de partit, amb el públic obligant jugadors i tècnics a tornar a sortir a la pista.