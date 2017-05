Tal faràs, tal trobaràs

Per primer cop en l’última dècada, el Barça Lassa no disputarà la final de la Lliga Endesa. Enguany, però, ni tan sols l’ha flairat. Ni en aquesta competició ni en les altres.

Els blaugrana van posar l’epíleg a un trajecte estrepitós que no ha fet res més que empitjorar amb el pas dels dies. Fins ahir, que va caure eliminat en els quarts contra un rival que el va superar per primer cop en un play-off. Amb molt més orgull que joc, l’equip es va aferrar al partit i va entrar a la recta final viu, però la poca rotació, per culpa dels problemes inacabables de lesions, va fer que els puntals (Rice i Tomic) arribessin fatigats a la recta final, i el València, si bé era un manyoc de nervis, va acabar decantant la balança a favor seu.

Per sota

Els taronja van sortir a totes, a menjar-se el món. I l’equip aviat es va veure ofegat i desbordat per l’encert del rival, sobretot de San Emeterio. Que Rice no aparegués –0/3 tirs i 2 pilotes perdudes en menys de quatre minuts– tampoc ajudava i Bartzokas va haver de fer sortir Renfroe perquè l’avaria encara no s’accentués més (15-3, 5’). El canvi en la direcció va aportar criteri, però, sobretot, solidesa en defensa. Fruit d’això, es va frenar la caiguda i el València només va anotar de tir lliure, en la resta de primer parcial. Ni en el descans obligat de Tomic, els de Bartzokas van perdre el fil. Sobretot, per la feina de Claver, anticipant-se a Dubljevic i ajustant el teixit defensiu blaugrana, i de Renfroe, omnipresent (23-18, 14’). Uns i altres acumulaven imprecisions, però la personalitat de San Emeterio donava aire al València. Amb tot, el Barça Lassa es mantenia a prop, un cop corregida l’hemorràgia en el rebot a la seva anella (31-26 a la mitja part).

Desgast físic