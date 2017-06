Els Warriors colpegen primer (113-91)

El primer assalt de la final de l’NBA no ha tingut color i ha estat jerarquitzat per als Warriors, que han imposat el seu ritme vertiginós al joc des del principi i aviat s’ha vist que els Cavs no el podrien seguir (113-91). Amb Durant i Curry capitalitzant l’atac, però molta feina coral –31 assistències i només 4 pèrdues–, els d’Oakland se situen 1-0 i encara no han perdut ni un sol partit en aquests play-off (13-0).

Com si no hi hagués demà, uns i altres han intercanviat cops des del salt inicial, en un anar i venir frenètic i d’alta densitat física. Els locals feien mal en la transició –fins a set esmaixades en els primer quart– i els de Cleveland replicaven a través del triple (27-26, 10’). Una anotació tan alta beneficiava els Warriors que sabien incomodar LeBron variant-li constantment els defensors i castigava molt les pèrdues dels Cavs que, a mitja part, ja en duien 12. La fam de Durant, extraordinari tot el partit, i el major pes de la segona unitat donava als seus la iniciativa en el marcador. I, si bé feia l’efecte que LeBron i Irving estaven molt sols –els dos havien fet 36 dels 52 punts visitants a l’equador–, estava tot obert en el moment d’anar a vestidors (60-52).

El parèntesi del descans no ha fet res més que accentuar les diferències entre els dos equips. La defensa californiana ha apujat el llistó i s’ha fet inaccessible per al rival que no només continuava cometent errors i perdent pilotes, sinó que veia com Curry els ho feia pagar (13-0 de sortida al tercer quart i 73-52, 29’). Els Cavs han intentat canviar la dinàmica, recolzant-se en LeBron i apostant per small ball, amb Love de cinc. I, si bé els ha donat resultat per moments (80-68, 33’), li ha faltat continuïtat. La que tenien als dos costats del camp els Warriors, a qui no ha pesat el mal dia en atac de Klay Thompson o que Green anotés els primers punts a final de tercer quart, quan el partit ha quedat definitivament liquidat (93-69, +24).

Tant Kevin Durant (38 punts, 8 rebots i 8 assistències) com Curry (28, 6 i 10) han fregat el triple doble en els Warriors, mentre que en els Cavs LeBron ha acabat amb 28, 15 rebots, 8 assistències, però també 8 pilotes perdudes, i Irving ha fet 24 punts. El segon partit, la matinada de diumenge a dilluns (2 h), també a Oakland.