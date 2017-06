Simfonia en moviment

Es tracta tan sols d’un partit, però els Warriors van deixar ben clar de què són capaços si despleguen tota l’esplendor del seu joc. No és nou que un equip de LeBron arrenqui una final a peu canviat –el seu balanç és d’1-7 i l’únic cop que es va imposar en el duel inaugural (2011, contra els Mavs) no va guanyar el títol–, però l’escassa competitivitat dels Cavs requereix mesures urgents si els vigents campions aspiren a tornar a Ohio amb 1-1, el dilluns. En el primer assalt, els va engolir el ritme trepidant i la precisió d’un equip que, amb el canvi de Kevin Durant per Harrison Barnes, ha multiplicat els recursos i ha accedit a un estadi superior. En tot cas, que acabi amb 27 punts de contraatac, 31 assistències i tan sols 4 pèrdues no parla gaire bé de la feina de contenció del rival.

A tot drap

Com si no hi hagués un demà, uns i altres van intercanviar cops des que la pilota va començar a rodar. Era un anar i venir frenètic, d’altíssima densitat física, sense treva. Els californians, obligats a preservar aviat Green per haver comès dues faltes molt ràpides, castigaven des de la transició –fins a set esmaixades en el primer quart– i la rèplica dels de Cleveland arribava a través de fuetades des del perímetre (27-26, 10’). Tanta vivacitat només beneficiava els Warriors, als quals la banqueta va respondre de seguida, amb Iguodala fent de parella de ball de LeBron a principis del segon quart, després que hi haguessin passat ja Green i el mateix Durant. James no se sentia a gust i, de les seves pèrdues i de la resta de l’equip (12 ja a mitja part), el rival en feia sang, especialment Durant, amb una voracitat indissimulable a la recerca del que seria el seu primer anell. Amb tot, i malgrat la solitud de LeBron i Irving –tots dos havien fet 36 dels 52 punts dels seus a l’equador– i no fer mal en el rebot d’atac, tot estava obert a la mitja part (60-52).

La perfecció