Els Warriors s’exhibeixen de nou i situen el 2-0

Molt hauran de canviar les coses perquè els Warriors no guanyin l’anell de campions de l’NBA. Els californians han tornat a fer una exhibició, situen el 2-0 en l’eliminatòria i augmenten al 14-0 la seva ratxa en el play-off. Kevin Durant va arribar a Oakland per guanyar el títol i sembla que està mentalitzat perquè ha estat sublim: 33 punts, 13 rebots i 6 assistències secundat per Stephen Curry (32+10+11) i Klay Thompson (22+7). Ara la sèrie es trasllada a Cleveland on els Cavs hauran de reaccionar.

Tot i la sortida explosiva de Kevin Love amb nou punts seguits sense error (4/4 tirs de dos) monopolitzant l’atac dels Cavs (11-13), els Warriors han despertat molt ràpid en transicions ràpides, executant des de la llarga distància i anotant 19 punts al contracop. Tots els actors principals dels californians han aparegut a escena. També Klay Thompson, autor de vuit punts en els primers 14 minuts, quan en el primer assalt n’havia anotat només sis. El ritme ha estat altíssim obligant a donar dos minuts d’oxigen a LeBron James. Però no més. Perquè sense l’estrella dels Cavs a pista els Warriors s’han deixat anar (47-35). L’obligada tornada de LeBron ha reactivat els Cavs (55-50) tot i que Kyrie Irving ha continuat sense aparèixer a l’Oracle Arena. LeBron ha arribat al descans amb una xifres d’MVP amb quasi un triple doble: 18 punts, 10 assistències i 6 rebots. Kevin Durant no s’ha quedat enrere: 16 punts, 7 rebots i 4 assistències. Al final dels 24 minuts tot obert (67-64).

La sortida del vestidor ha servit per tornar a demostrar perquè els Warriors són el millor equip de tota l’NBA en els tercers quarts. Amb Kevin Durant com a capità general els californians han tornat a agafar una renda de més de 10 punts (86-75). I tot i la quarta falta personal de Green que ha servit per donar aire als Cavs amb un 0-7 (86-82) la realitat és que els Warriors de nou han fet un pas més per tornar a agafar el mateix coixí (93-82). A partir d’aquí els de Steve Kerr han jugat ja a plaer. I quan els Warriors es diverteixen no hi ha res a fer. LeBron James -qui ha igualat els triples dobles (8) de Magic Johnson en unes finals- ha estat massa sol i la diferència ha anat augmentant progressivament fins els 21 punts (106-85). A manca de 3:47 el tècnic Ty Lue ha llançat la tovallola fent seure les seves estrelles pensant ja en el següent capítol i amb Curry establint el seu primer triple doble en unes finals. El tercer partit, ja a Cleveland, serà a la matinada de dimecres a dijous (3 h).