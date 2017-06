Un andorrà d’Esparreguera

El MoraBanc va posar fi al curs fa més d’una setmana –eliminació per 2-1 contra el Madrid a play-off–, però David Navarro va allargar-lo alguns dies més. El motiu és la seva presència en els Jocs dels Petits Estats d’Europa, la setmana passada, com a integrant de la selecció d’Andorra. A l’escorta d’Esparreguera, que acaba de fer 34 anys, no se li ha concedit el passaport, però ha pres part en la cita gràcies al fet d’haver estat federat un mínim de tres anys en el país –al Principat hi va arribar el 2013– i no haver competit de forma oficial amb cap altra selecció. Sí que va defensar la catalana en les edicions de la copa de les Nacions del 2009 i el 2010, però es tracta d’un torneig amistós. “Jo soc català i em sento català. I, si hi hagués alguna possibilitat de tornar a jugar-hi, ho faria encantat”, va subratllar David Navarro, que va explicar com s’havia gestat tot: “El seleccionador és un dels assistents del MoraBanc [David Eudal]. Durant la temporada m’ho va proposar i, tot i no veure-ho del tot clar al principi, al final em vaig acabar decidint.”

Un torneig diferent