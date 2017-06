Decisions sense sorpreses

Una de les veritats que es van dir ahir a la sala de premsa del Palau Blaugrana la va dir Albert Soler: “La decisió no és d’avui, ja fa quatre mesos que vam veure que la secció prenia un rumb equivocat.” Ho va veure el club, ho van veure els jugadors i ho van certificar els resultats. La sentència a Bartzokas era més que evident des de feia dies i el seu adeu era vox populi. Una de les sorpreses de la roda de premsa va ser quan es va dir que ahir a la tarda negociarien amb el seu representant la rescissió del seu contracte, una posició de poca força si es vol intentar evitar pagar sencer el contracte, tenint en compte que ja ho has dit públicament abans. Però, més enllà dels detalls, la realitat és que Bartzokas ja és història i amb ell també marxa el seu ajudant i persona de confiança, Christos Pappas. S’ha de veure què passa amb el també ajudant Pino Grdovic, amic personal de De la Fuente. El tècnic ajudant Josep Maria Berrocal té contracte i és home de club. Això sí, el capítol Bartzokas no es va acabar ahir a la sala de premsa del Palau. Hi ha un detallet important: què dirà sobre tot això Bartzokas?

Uns pugen, uns baixen

El que també tothom esperava tard o d’hora era l’altre moviment que va fer la secció. El club ha donat tot el poder del bàsquet a Nacho Rodríguez. Fa només tres mesos, quan va arribar, havien dit que ell seria el responsable de la gestió i que Rodrigo de la Fuente seria el mànager esportiu. Des d’ahir ja no. A De la Fuente li han de buscar ara una feina i, de moment, passa a formar part de l’equip de treball al costat de Juan Llaneza –responsable de scouting i mà dreta de Nacho–, Manolo Flores i Pere Capdevila –responsable de bàsquet formatiu–. Els quatre membres de l’equip de Nacho Rodríguez estaven asseguts a primera fila davant d’ell a la sala de premsa del Palau. Ara el dubte és saber com acabarà De la Fuente. El que és segur és que el seu futur no queda aquí. Sense poders i amb dos anys més de contracte signat, la seva sortida és qüestió de dies. El Barça li ha fet arribar una proposta a la baixa, econòmicament parlant, adaptada a la seva nova responsabilitat.

Qui serà el nou tècnic?