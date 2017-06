Estocada mortal

“Cavs in 7.” És el missatge que JR Smith va escriure a Twitter des dels vestidors, quan la frustració i la tristor havien inundat tots els racons del Quicken Loans Arena. Que ningú se senti encara derrotat és positiu, però el 0-3 requerirà als vigents campions una heroïcitat més gran que la de fa un any, quan van ser capaços d’aixecar un 1-3, també en la final. Primer, perquè no hi ha precedents de remuntades així en play-off (0-126) i segon perquè la dimensió dels Warriors, d’aquests Warriors, fa impensable que puguin perdre quatre partits seguits. Ja serà complicat que en cedeixin algun.

Era el dia i el lloc que els Cavs tenien marcat per fer un gir a la inèrcia de la sèrie, i el que es van trobar va ser una plantofada majúscula, de les que deixen seqüeles. Perquè després de donar-ho tot per contenir tot l’arsenal ofensiu californià i veure llum al final del túnel (113-107, a 3:09 del final), la victòria se’ls va esmunyir. Ni el cap ni les cames –en especial, de LeBron i Irving, espremuts a la força– estaven frescos com en l’arrencada i aquest rival no perdona ni el mínim símptoma de fragilitat. Curry i sobretot Durant van cuinar un 0-11 de parcial que va convertir el bullici en un silenci sepulcral.

Un no parar