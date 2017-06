El que s’espera del campió

“Cavs in 7”, cridava el Quicken Loans Arena de Cleveland, amb 20.500 seguidors que no tenien cap intenció de marxar cap a casa i es pessigaven per assegurar-se que allò que acabaven de veure havia estat cosa de LeBron, Irving i companyia i no d’extraterrestres. Els Warriors ja no tancaran el curs 2016/17 amb un 16-0 en les sèries del títol. Fins i tot plana l’ombra de la final d’ara fa un any. Mai ningú havia remuntat un 1-3 en les finals fins que ho van fer els Cavs. Ara es tracta de remuntar un 0-3. El primer pas està fet, però apostar-hi continua sent una gosadia monumental.

En primer lloc, perquè no és imaginable que els Cavs repliquin el partit d’ahir, en els límits del que és humà. Ni el 53% en triples llançant i anotant més tirs de tres que de dos. I perquè també s’intueix que, si bé els Warriors van entrar molt malament en el partit, la pèrdua d’identitat col·lectiva que van patir va ser, més que per cofoisme, perquè al davant hi havia un monstre. De fet, tres monstres, de noms Kyrie Irving, LeBron James i Kevin Love.

Estratosfèric

Els vasos es comuniquen. La versió galàctica dels Warriors de l’1-0 –que no va ser-hi mai– probablement tampoc hauria aturat els Cavs. L’equip de Tyronn Lue va prémer el gas a fons des del primer moment per atropellar un rival vulgaritzat per l’excés de bot i la nit erràtica de Curry. Pels d’Ohio, rebot –punts de segona opció– defensa i triple, sobretot triple. De tots colors, des de totes posicions, totes distàncies, sols o puntejats, les mans d’Irving (7/12), Love (6/8), JR Smith (5/9) i LeBron (3/8) van fer màgia des de l’arc. Va arribar un moment que semblaven immunes a la defensa. Llançaven i entraven. Punt. En el 27-11 ja n’hi havia cinc. Els Warriors van aterrar per fi (31-25) però la resposta va ser devastadora (49-33 al final del primer quart, tot i un 14/22 en tirs lliures).

Curry ‘vs’ Irving