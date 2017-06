El ‘model Pascual’ triomfa

28

triomfs

seguits del PAO a Grècia

Se li poden retreure mil coses, però n’hi ha una que acaba sent una evidència: Xavi Pascual competeix sempre amb un equip millor o pitjor. És el model Pascual. I durant bona part de la seva estada al Barça no només competia sinó que guanyava. És cert que els dos últims cursos no va guanyar, però també és cert que va coincidir amb un equip millor, el Madrid. Pocs entrenadors d’alt nivell poden dir que han arribat a vint fases finals seguides. Però a l’estiu el Barça va decidir que el cicle de Xavi Pascual al Barça havia arribat al final. Es volia agafar un temps de reflexió per escollir una bona opció i només li va fer falta un mes de competició per agafar el relleu d’Argyris Pedoulakis al Panathinaikòs en un projecte de tres anys. Pedoulakis havia perdut 88-63 contra el seu màxim rival, l’Olympiacòs.

Lliga tres anys després

Del 17 d’octubre al 14 de maig el Panathinaikòs no va perdre cap partit: 28 victòries seguides (24 en la lliga, 3 en la copa i 1 en el play-off) i mig any invicte. El primer cop que va perdre va ser a la pista de l’AEK d’Atenes en el segon partit de semifinals (71-70). De fet, la derrota contra l’Olympiacòs és el peatge que va tenir l’equip verd per tenir el factor pista en contra en la final a Grècia. Els de Xavi Pascual no van poder retallar els 25 punts de desavantatge tot i guanyar de 13 punts (72-59) a la tornada en la lliga regular. L’Olympiacòs feia dues temporades que guanyava el títol de lliga. La copa a Grècia la va guanyar curiosament el dia que el Barça va quedar eliminat a Vitòria de la copa. El títol grec va ser contra l’Aris (68-59) i després d’eliminar en semifinals l’Olympiacòs a partit únic també al pavelló de la Pau i l’Amistat (67-77). El PAO va enlairar la sisena copa consecutiva del PAO. A l’Eurolliga el Panathinaikòs va ser capaç d’estar sempre entre els vuit millors tot i trobar-se amb l’equip ja fet. Pascual va aterrar guanyant en l’últim segon a la pista del Bamberg (83-84) i va encadenar sis victòries en els últims sis partits, fet que li va donar el factor pista en els quarts. Pascual valorava ahir la temporada a Atenes al Tu diràs, de RAC-1, de Roger Saperas, i entre moltes coses deia: “No m’ha sorprès la destitució de Bartzokas i penso que Jasikevicius serà un gran tècnic.”

La tornada, en autocar