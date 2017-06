Els Warriors són els campions de l’NBA i Durant l’MVP

Els Warriors han aconseguit l’anell de campions de l’NBA en tombar els Cavs en el cinquè partit de la sèrie i establir un nou registre amb 16-1 en el play-off. Kevin Durant, que ha acabat amb 39 punts, ha estat escollit l’MVP de la final i ha aconseguit el seu primer títol NBA. Andre Iguodala ha estat l’estrella inesperada del matx. La festa a Oakland ha tornat dos anys després amb ovació de gala per Steve Kerr.

Els Cavs han tingut un problema inicial quan al minut tres Kevin Love ha fet la segona personal i ha anat a la banqueta. Però s’han multiplicat Irving i LeBron per anotar 12 punts cadascun d’ells al primer període per liderar els vigents campions. Els de Cleveland han arribat a agafar vuit punts (12-20). Els Warriors han tingut massa pèrdues (5), Paschulia i Thompson s’han carregat amb dues faltes i el desencert d’homes clau com Green o el mateix Thompson en el tir ha mermat l’atac dels de l’Oracle Arena. Els californians però han reaccionat de la mà de Curry i Durant per fer un 11-2 i capgirar el matx (31-30). Però curiosament sense LeBron a pista els Cavs van tornar a fer una petita estirada per marxar al final del primer quart per davant (31-37).

La sortida del segon quart ha semblat que els Cavs creien en la remuntada a la sèrie final. Amb un LeBron imparable els de Tyronn Lue han agafat la màxima diferència (33-41). Però allà ha arribat el showtime dels Warriors. La màquina ofensiva que són els de Steve Kerr ha començat a rutllar a les mil meravelles per fer un parcial impensable tal i com anava el partit de 27-4 (60-45). El partit però s’ha aturat després d’una picabaralla entre West i Thompson que s’ha saldat amb tècniques pels dos jugadors i per Smith. Els Warriors han ampliat després d’un lliure de Curry (61-45). El parcial 28-4 amb West i Iguodala -clau en el partit- a pista. Els californians han agafat un màxim avantatge de 17 punts (69-52). Però sort han tingut els Cavs de l’aparició de JR Smith al tram final dels primes 24 minuts amb tres triples que ha donat vida als campions (71-60 al descans).

La sortida de vestidors ha servit per veure l’aparició a escena de Klay Thompson. Si a la primera part només ha fet tres punts, ha necessitat només un minut per anotar-ne sis amb dos triples seguits (79-66). Però LeBron James no estava disposat a abaixar els braços per situar els seus dins el matx (79-71) amb 25 punts seus. Se li ha sumat Irving (82-77) i un alley hoop de LeBron per Thompson (90-86). Però Durant s’ha carregat l’equip a les espatlles per anotar un triple (93-86). Els Cavs però es mantenien dins el matx després del cinquè triple sense error de JR Smith (98-93).

El darrer quart ha arrencat amb una cistella de LeBron (98-95) però ràpidament el monòleg de Kevin Durant ha tornat a llançar els seus (108-98). Els Warriors van arribar més descansats al tram final on Irving va estar desencertat, Love massa intermitent i LeBron massa sol. Dues cistelles de Durant i Curry han acabat de trencar el matx encara amb quatre minuts per jugar-se (122-108). La festa a l’Oracle Arena s’ha desfermat.