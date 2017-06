El tercer acte, a la Fonteta

El València es va espolsar els nervis contra el Barça, va recuperar joc i sensacions contra el Baskonia i ara contra el Madrid juga. I avui ambiciona situar-se a un triomf del títol de lliga.

L’equip de Pedro Martínez rep aquest vespre (20.30 h, #0) el Madrid en el tercer partit de la sèrie final amb una victòria per a cada equip. Com explicava el tècnic català en la prèvia, el plantejament és anar a poc a poc, intentant jugar bé en atac i, en defensa, deixant una mica de banda el resultat per mantenir-se aferrat al partit –les inèrcies, es va veure en el segon, són decisives en aquest tram de temporada, i quan un equip comença l’enfrontament 10 punts a sota, el cansament acumulat li recorda que divendres hi ha una altra oportunitat. “Signo arribar amb possibilitats al final en un partit igualat”, deia Martínez.

Fins ara els taronja estan guanyant la partida en el joc interior, amb excel·lents aportacions de Dubljevic, Sikma, Oriola i Thomas. Amb Guillem Vives i Rafa Martínez físicament limitats, la força del perímetre valencià passa per la inspiració a partir de la confiança de Diot –molt importants tots els minuts que pot jugar Vives per allargar el rendiment del francès, com en l’últim quart del segon partit–, l’experiència de Sato i la qualitat i el sentiment de San Emeterio.

El Madrid és favorit pel talent que té i per les vegades que ha viscut una situació com aquesta. Però el València juga.