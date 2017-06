’Sweet revenge’ als Cavs

Els Warriors no van deixar marge a la sorpresa i van poder celebrar el títol de campions de l’NBA on fa només un any el van perdre: a l’Oracle Arena. Els 19.596 espectadors van gaudir de 2:34 hores d’espectacle pur i, sobretot, de l’anell que els Cavs els van pispar el curs passat. Sweet revenge -dolça revenja- deien. Els californians tanquen el curs de l’NBA amb un nou registre històric: 16-1 en els play-off. I demostrant ser el millor equip. I amb un Durant que va decidir deixar a l’estiu Oklahoma per guanyar l’anell, i el temps li ha donat el premi. Un premi aconseguit en bona part gràcies a ell, perquè ha fet uns números sobrehumans i ha estat decisiu en els moments en què el seu equip el necessitava. Encaixar la peça en els Warriors al final ha estat possible, i entre tantes estrelles no hi ha hagut cap conflicte i sí molt showtime i el títol NBA. La sèrie entre els Warriors i els Cavs també suposa un reconeixement al nivell de joc que han demostrat tenint les millors audiències des del 1998 quan els Bulls de Michael Jordan van superar els Jazz en la final.

El cinquè assalt de les finals es va posar a favor dels Warriors quan en el minut 3 Kevin Love va cometre la segona falta personal i va anar cap a la banqueta. El pivot ja no va entrar en cap moment en el partit. I, tot i que Irving i LeBron van sostenir perfectament els Cavs durant el primer quart amb 12 punts cadascun i fent que el seu equip dominés amb autoritat (12-20 i 20-28), quan els Warriors es van despertar ja no hi va haver ningú que els pogués aturar. En el segon quart es va viure la cara i la creu dels dos equips. Els Cavs dominaven 33-41 i allà va aparèixer l’huracà californià. Els de Steve Kerr van anar retallant la diferència amb ràpides transicions, cistelles amb possessions curtes i uns Cavs descol·locats. El parcial va anar creixent fins a capgirar el resultat. Del 33-41 es va passar al 61-45 després d’un 28-4 inesperat tal com anava el matx. En aquesta fase destacar sobretot un protagonisme inesperat, com va ser Iguodala (20 punts) que va fer de tot recordant el del 2015 quan va endur-se l’MVP de les final. Els Cavs van passar, en un mateix període, de dominar de vuit punts a perdre de 17 (69-52). Però els triples de JR Smith (va començar amb un impecable 5/5) va donar vida als de Cleveland que van trobar en LeBron James en el seu líder habitual. Una cistella de LeBron situava un 98-95 encara amb tot el darrer quart per jugar-se. Però allà va aparèixer Durant per decidir. Els Warriors van obrir forat (108-98) i va començar una festa merescudíssima.