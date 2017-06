Molt en guàrdia

Immersa en el cicle de més èxit de la seva història –suma quatre metalls (les plates olímpica i mundial i un or i un bronze europeu) en els darrers quatre estius–, a Espanya se li està exigint com a tal. Tothom ja dona per fet a priori que en l’europeu que arrenca avui a la República Txeca, com a mínim, pujarà al podi. És el preu de l’èxit en un grup perfectament cohesionat i que, com acostuma a dir el tècnic, Lucas Mondelo, és més “un equip que no pas una selecció”: “El que vam fer en el passat no serveix. Hem de començar de zero i no anem sobrats en res. No som la millor plantilla i ens falten quilos, però anirem tapant les mancances com sempre, amb treball i moltes ganes.”

