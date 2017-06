Sito Alonso és el nou tècnic del Barça Lassa

El Barça Lassa ja té substitut per a Georgios Bartzokas. Aquest migdia, el club blaugrana ha fet pública la contractació de Sito Alonso per dos anys i un tercer opcional. El tècnic aragonès (1975) havia dirigit el Baskonia aquesta darrera temporada, conduint-lo a quarts d’Eurolliga i a semifinals de copa i de la Lliga Endesa. Abans de signar, però ha hagut de desvincular-se del club basc, amb el qual hi tenia una temporada més de contracte. La seva presentació oficial serà en els propers dies.

El Barça Lassa serà el cinquè equip que dirigeix Sito Alonso en la Lliga Endesa, després del Joventut, el Guipúscoa, el Bilbao i el Baskonia. El nou tècnic tindrà el repte de reflotar la nau blaugrana que, en les últimes tres temporades no ha aixecat cap títol important. En aquesta última, ni tant sols ha disputat cap final dels tres títols de pes (copa, Lliga Endesa i Eurolliga).

Curiosament, quasi al mateix instant que el Barça Lassa feia oficial el seu nou tècnic, el Zalgiris també anunciava la renovació de Saras Jasikevicius. El tècnic, opció prioritària a la banqueta blaugrana en aquest estiu, ha firmat per dues temporades, fins el 2019.