Sito Alonso agafa el timó

La banqueta blaugrana ja té nou inquilí. Nou dies després de rescindir el contracte a Georgios Bartzokas, el club va fer públic el fitxatge de Sito Alonso per dos anys i un altre d’opcional. L’anunci va arribar just després que el tècnic acordés la desvinculació amb el Baskonia, amb qui tenia una temporada més de contracte. El club basc no hi comptava –li ho havia comunicat dijous, tot i haver complert objectius (play-off a Europa i semifinals en la copa i la Lliga Endesa)– i, per tant, l’entesa no va ser difícil. La seva presentació serà en els dies vinents, però la data concreta s’ha de definir.

L’arribada d’un nou entrenador era bàsica alhora per començar a posar més fil a l’agulla en la confecció del nou projecte de la secció, ara liderada per Nacho Rodríguez. El fet que tot s’hagi demorat més del compte s’explica perquè la primera opció, Saras Jasikevicius, no s’ha acabat de definir fins als últims dies. L’alternativa –única– que ha tingut el Barça Lassa és la de Sito Alonso. Entenia que el seu perfil –un entrenador jove, amb personalitat i exigència– s’adaptava al que buscava i li ha donat la responsabilitat de reflotar un equip sense cap títol de pes (copa, Lliga Endesa i Eurolliga) els tres últims cursos. En aquest darrer, ni tan sols ha tret el cap en cap final. “Vinc per ajudar, perquè tot surti al màxim de bé possible i amb molta ambició. Tinc una gran il·lusió. El que hem de fer és treballar perquè les coses vagin bé”, va dir ahir el tècnic als mitjans oficials del club.

L’aval d’Aíto