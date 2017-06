La creença en una idea

València era ahir una festa. No és el primer títol de la seva història –tenia ja tres Eurocopes i una copa–, però el més significatiu. El que han perseguit durant les seves tres dècades d’història, i més intensament des que Juan Roig va agafar-ne les regnes i no ha deixat d’invertir diners que molts cops han acabat en no res. O en contínues frustracions.

No era gens previsible el desenllaç apoteòsic viscut divendres a la Fonteta. Ni quan el curs arrencava, ni fa quatre mesos ni en fa un quan l’equip va perdre contra l’UCAM Múrcia, va cedir el segon lloc en la darrera jornada i l’afició va xiular, desaprovant el que havia vist. Perdre la final de l’Eurocopa a casa a principi d’abril havia fet mal a tothom i, com a prova, el 5-3 taronja en la recta final de fase regular. En tot cas, el play-off ho canviaria tot. Per sempre.

Mentalitat