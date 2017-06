Metòdic i minuciós

“Ha de ser un entrenador que lideri el projecte i que porti l’equip a ser competitiu a tots els nivells. Ha de ser un líder en tots els sentits.”

Nacho Rodríguez parlava així quan en l’anunci de la destitució de Georgios Bartzokas se li preguntava pel perfil del futur tècnic del FC Barcelona Lassa. Unes paraules que Lolo Encinas (Sant Sebastià, 1974), tècnic ajudant de Sito Alonso els tres cursos (2011-14) en què el nou entrenador blaugrana va dirigir el Guipúscoa, associa amb el que avui (12.30 h) serà presentat com a nou inquilí de la banqueta del Barça.

“Sito és treball, treball i treball: moltes hores a pista i collant molt”, però una cosa és jugar un partit per setmana i un altra gestionar un calendari com el que imposa l’Eurolliga actual. Amb tot, Encinas vol il·lustrar el tarannà de l’entrenador madrileny a Sant Sebastià. “Un mínim de dues vegades a la setmana entrenàvem a les set del matí la gent jove, nois que anaven a la universitat. Durant tota la temporada venia de bon matí a treballar amb ells. Feia treball individual i collava igual a les set del matí que a les set de la tarda.” “Entenc que amb els calendaris que mouen el Baskonia i el Barça això canviarà, però l’estona que s’entreni l’exigència serà màxima: tensió màxima i molt detall. Tant tècnics com jugadors no poden estar relaxats ni un minut de l’entrenament. És un animal a la pista.”

Han passat sis anys del dia que Encinas va conèixer Alonso i el basc, explica, conserva fresc la primera impressió. “La seva arribada va ser un impacte brutal. Va entrar amb una exigència absoluta i des del primer dia ens va collar molt a tots, tècnics inclosos, amb una ambició i una ètica de treball increïbles”, recorda. Sito creu en la qualitat del treball, òbviament, però també en la quantitat. “Té una capacitat de treball enorme, de moltes hores al dia, i l’adaptació va ser dura per a tots: per als jugadors, per al cos tècnic i per al club.”

“Sempre diu que hi ha un treball previ que s’ha de fer: veure què et pot donar el jugador. I a partir d’aquí, jugar d’una manera o una altra. La pretemporada és molt important per analitzar els jugadors.” En el primer any al Guipúscoa l’equip era el segon màxim anotador de la lliga i en el tercer era el segon que menys anotava i el tercer que menys punts rebia. Al Bilbao allargava el joc i al Baskonia l’escurçava. “Sigui l’atac més o menys curt, Sito vol sempre molta passada, poc bot, molt moviment de pilota i canvis de ritme.” La plantilla defineix el joc i el progrés del jugador, l’evolució del joc.

“La seva filosofia és que el treball individual serveixi per millorar el joc col·lectiu i, d’aquí, l’objectiu és que a final de temporada es jugui diferent de com es feia a l’inici: créixer individualment per fer evolucionar el joc col·lectiu.” Una manera de veure les coses que repercuteix directament en l’ús que es fa de l’scouting. “És detallista amb l’scouting del rival, però no obsessiu. Vol que el seu equip sàpiga defensar el que ens trobarà. L’scouting important és el del seu equip. Sí que és obsessiu en el postpartit, en què busca coses per millorar el seu equip.”

Sito Alonso sap que el jugador convençut és el millor aliat, en els bons moments i també, i sobretot, en els dolents. I per convèncer els que t’han de seguir és indispensable creure en un mateix. “La primera temporada a Sant Sebastià vam començar 0-5 o així, i hi va haver un moment de dubte. Però ell creu molt en la seva filosofia, va a mort amb les seves idees i de mica en mica ens va anar guanyant a tots. Té tanta confiança en el seu treball, hi creu tant, que no tindrà por quan arribin les derrotes.”