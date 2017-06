Sito Alonso té com a objectiu “generar il·lusió”

Sito Alonso ha començat la roda de premsa parlant en català i on ha agraït la confiança del club: “Vull deixar clar la humilitat amb què començo aquest projecte”. El tècnic madrileny ha deixat clar que aterra al Palau Blaugrana en un moment perfecte: “Qualsevol moment és bo per estar a un club com el Barça”. L’extècnic del Baskonia també ha parlat de l’estil de joc que vol de l’equip: “Si no ets competitiu és impossible guanyar, en un club com el Barça ja es dóna per entès però el més important és el com i competint tens més opcions perquè volem ser agressius”. Sito Alonso ha tingut paraules d’elogi a Navarro de qui diu que encara li queda corda: “Pensar en un model com el Barça i no pensar amb Navarro seria un error, li queda molt per donar-nos i sap millor que ningú com arribar al primer equip i ens ha d’ensenyar tan tècnica com personalment”. Sito Alonso també ha volgut generar optimisme des del primer dia: “Els reptes que ens hem marcat em motiven molt i el repte de generar il·lusió que vol veure coses que identifiquen al club i és el primer que m’ha cridat l’atenció en les reunions que hem mantingut i puc ser una peça important”. El nou tècnic del Barça ha subratllat que la plantilla ha de ser de 14 jugadors per fer front a totes les competicions. També ha afegit que “la connexió entre el bàsquet base i el primer equip és clau, hi ha d’haver unió entre el primer equip i el planter i el director del bàsquet formatiu Pere Capdevila ha d’escollir quins jugadors estan preparats i han de començar a entrenar una setmana abans que el primer equip”.

Alonso ha volgut tenir unes paraules pels seus mestres: “Els meus referents és primer el meu pare, després l’Alfred Julbe que està al club, després l’Aíto i també en Xavi Pascual que és amic i ha marcat una època”. Sito Alonso també ha tingut paraules d’elogi a Pedro Martínez: “L’he valorat des de fa 15 anys perquè és un entrenador de màxim nivell”.

El director general del Barça Nacho Rodríguez va detallar les quatre coses que volien del nou entrenador de l’equip: “Coneixements i experiència de l’ACB i de l’Eurolliga i conèixer el mercat, conèixer el Palau Blaugrana, amb caràcter en el vestidor i lideratge i sobretot el treball amb els joves”. Nacho Rodríguez va confirmar que ja han arribat a un acord econòmic amb Georgios Bartzokas per trencar el contracte que tenia signat.