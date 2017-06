A les semifinals sense suar

Espanya es va passejar literalment en els quarts contra una Letònia que es va veure sorpresa en el primer quart. La base referent de l’equip letó, Babkina, no va jugar per una lesió que es va fer en els vuitens de final contra Sèrbia, i això va restar potencial i ritme al seu equip. El partit senzillament no va tenir cap història, i les de Lucas Mondelo es van classificar per a la semifinals sense despentinar-se. La selecció espanyola jugarà per cinquè any consecutiu una semifinal, i ho farà contra Bèlgica, que va eliminar Itàlia amb força solvència.

El partit es va trencar en els primers onze minuts, en què les de Lucas Mondelo van agafar 19 punts de diferència (31-12) neutralitzant absolutament al seu rival en atac. A partir de llavors, el partit ja no va tenir història, i en el descans tot estava decidit (38-22).

En el segon temps Torrens va demostrar ràpidament que estava en estat de gràcia amb el seu setzè punt per assolir el màxim avantatge del matx (42-22). Però quan semblava que el partit estava totalment trencat, Letònia va reaccionar, segurament per una baixada de tensió de les espanyoles, i es va tornar a posar dins el matx (46-36). Un dels principals problemes que es va trobar el conjunt de Lucas Mondelo van ser les defenses zonals.

El factor Laia Palau