Curry: contracte rècord

Els campions de l’NBA no volen que els seus èxits siguin de curta durada. És per això que s’han posat mans a la feina. Bob Myers, el responsable i arquitecte de la franquícia d’Oakland des de l’abril del 2012, continua fent bons moviments per consolidar el projecte. L’últim –i el més transcendental– ha estat la renovació per a les pròximes cinc temporades de la seva estrella, Stephen Curry. El d’Akron (Ohio) signa així el contracte més ben pagat de tota la història de l’NBA: rebrà 201 milions de dòlars en els pròxims cinc cursos. 40,2 milions per temporada. L’augment de pressupost que han tingut els equips després de signar l’any passat el nou contracte milionari amb la televisió ha facilitat l’operació. D’altra banda, Kevin Durant i Klay Thompson també continuaran.

Livingston, també