“Em van dir que aquest seria un any de transició”

Quasi un mes després que el Barça Lassa l’acomiadés i just després de fer-se oficial el seu nou destí –ha firmat per dues temporades amb el Khimki–, Georgios Bartzokas ha parlat obertament de la seva etapa al club blaugrana, de només un any. Ho ha fet en una entrevista concedida a TV3 en què, lluny d’exhibir cap mena de rancor, ha tingut paraules de respecte i admiració cap a l’entitat: “No em penedeixo en absolut d’haver vingut al Barcelona. Sabia des del principi que tenia una feina molt difícil, i ho ha estat encara més del que m’esperava per tot el que ha passat. Però per a mi ha estat un honor poder treballar en aquest gran club.”

“Quan no arriben els èxits, s’ha de buscar un responsable, i el més fàcil és culpar l’entrenador. Aquí i a tot arreu.” El tècnic no discuteix que el balanç no ha estat gens bo –eliminació en la primera fase de l’Eurolliga, en els quarts en la Lliga Endesa i a semifinals de la copa–, però es mostra sorprès per com Nacho Rodríguez va insistir, al final del curs, en la falta de compromís i professionalitat en la secció: “No sé què va voler dir. Nacho va arribar quan faltaven dos mesos per al final i ja érem mig equip, no l’equip del Barça. I vam competir fins a l’últim tir contra el que seria el campió [València].”

Bartzokas, que va voler recordar que per venir al Barça va haver-se de pagar de la butxaca la meitat del buy-out, va defensar el seu full de serveis: “A Europa, se’m respecta. La de Barcelona ha estat la primera vegada que he tingut mals resultats. Em sap greu, però han passat moltes i moltes coses.” D’entrada –i ell n’era conscient–, assumir una plantilla amb tretze jugadors amb contracte. Després arribarien les marxes inesperades de Satoransky i Abrines a l’NBA, i tot el cúmul de lesions. “Em van dir que s’havia de competir, conscients d’això i del fet que no podia tenir els jugadors que volia per al meu sistema de joc. Havia desaparegut l’equip que jo tenia al cap. Al club ho sabien i em van dir que seria un any de transició”, subratlla. També ha lamentat que no se li concedís cap reforç per al play-off per pal·liar les baixes com va demanar (cas de Latavious Williams): “El club va decidir no incorporar els jugadors que vaig recomanar i ho respecto. Però vam jugar el play-off amb un únic pivot, Tomic.”