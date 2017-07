El MoraBanc desisteix i Shermadini va a l’Unicaja

Giorgi Shermadini (2,17 m, 1989) jugarà les dues temporades vinents a l’Unicaja de Màlaga perquè, segons explicava ahir a la nit el MoraBanc Andorra en un comunicat, “després d’haver estudiat totes les opcions en els darrers dies, finalment les xifres que representava l’operació queden fora de l’abast del club”.

La continuïtat del centre de gravetat de l’equip els últims dos anys era prioritària per als tricolor, però les condicions econòmiques del contracte presentat pels andalusos a l’ACB eren excessives per mantenir dempeus l’estructura salarial de la plantilla. Amb el moviment, el pivot georgià, que aquest dimarts va ser pare de bessones, tornarà a disputar l’Eurolliga, una competició que va aparcar fa dos anys per incorporar-se al projecte andorrà.

A les ordres de Joan Peñarroya el rendiment de Shermadini ha anat in crescendo, de mica en mica però sense parar, fins a esdevenir aquesta temporada el millor cinc de la Lliga Endesa. Va fer-ho acreditant 15,7 punts (63% en tirs i 79% en tirs lliures), 7,6 rebots i 21,5 de valoració en 24,9 minuts, unes xifres que en el play-off de quarts contra el Madrid (2-1) va elevar a 20,3, 7,7 i 24. En la primera temporada el georgià ja va ser dels més destacats de la lliga amb 13,1 punts, 6,1 rebots i 16,9 de valoració en 21,2 minuts. Físicament molt millorat respecte a com va arribar, el pivot, que va guanyar l’Eurolliga amb l’Olympiacòs de Bartzokas, tornarà a provar la regularitat del seu rendiment amb dos partits per setmana al nivell més alt.

Els rivals, avui