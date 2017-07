El Barça Lassa fa una aposta per Shane Larkin

Està previst que avui o dilluns l’Eurolliga faci públic el calendari de la pròxima temporada, una lliga de 30 jornades que arrencarà el 12 d’octubre, s’allargarà fins al 16 d’abril i no s’aturarà les dues setmanes (novembre i febrer) en què la FIBA ha posat partits de seleccions de classificació per al mundial 2019. Ahir a Barcelona, el president de l’organisme continental, Jordi Bertomeu, va ser taxatiu: “Tots els clubs i les lligues presents en l’assemblea han aprovat el calendari. El que hem fet és confirmar l’acord que vam prendre fa dos anys, quan es van discutir les finestres FIBA.” I hi va afegir: “El que no podem fer és canviar el nostre calendari perquè algú ha decidit unilateralment canviar el seu. Hi ha jugadors que renuncien a la selecció a l’estiu i no passa res.”