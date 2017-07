Jordan, un any més

Moviment de pes per al Divina Joventut. El club verd-i-negre va fer pública ahir la renovació per una temporada de Jerome Jordan. El pivot de Jamaica (2,15m, 1986) va arribar amb el curs començat –en concret, al principi de novembre i amb la Penya vora el descens (1-5)–, i va ser clau perquè l’equip se salvés. De fet, va ser el més valorat de l’equip (13,7). Va fer 10,4 punts (59% en tirs de dos) i va agafar 5,6 rebots en 22 minuts de mitjana en la Lliga Endesa. Amb la seva continuïtat, Diego Ocampo assegura presència i intimidació a la zona, també per dotar de fiabilitat el treball defensiu.

Prenent cos