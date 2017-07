L’ICL Manresa fa una oferta d’un 1+1 a Jordan Swing

L’ICL Manresa continua mirant cap amunt en el mercat de la LEB Or. El club del Bages ha fet una oferta per dos anys (1+1) condicionada a si pugen a la lliga ACB a Jordan Swing. L’escorta nord-americà, que va ser la sensació de la LEB Or fa dues temporades quan jugava a l’Oviedo, on va acabar com a tercer màxim anotador amb 17.8 punts de mitjana, té una oferta, però, econòmicament millor de la ProA –segona divisió– alemanya. Actualment juga en el Limburg belga, on ha fet unes mitjanes de 9,7 punts per partit en 24,9 minuts de joc. L’equip, però, és dels mediocres de la lliga de Bèlgica, en què ha acabat sisè de deu equips. Swing va explotar a Oviedo i a mitjan temporada va fitxar pel Saragossa a l’ACB, però no es va consolidar.