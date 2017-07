Josep Pérez (Palència) i Bernat Camarasa (Grup Barna), al Prat

El Prat es va reforçar ahir amb dos jugadors. El conjunt d’Arturo Álvarez ha incorporat el base de Llíria (1,84 m, 1994) Josep Pérez, format al Barça, on va estar fins al filial a la LEB Or, i després va jugar a Osca, Lleida i Palència, on va coincidir amb Marc Blanch, que ara també jugarà al Prat. Pérez, que és un dels jugadors amb més màgia en el seu joc, ha fet a Palència unes mitjanes de 4,3 punts, 2 rebots i 1,5 assistències en 16 minuts de joc. En el play-off, jugant el mateix temps, pràcticament va doblar els seus números (7,6 punts, 2,7 rebots i 2 assistències). D’altra banda, el barceloní Bernat Camarasa (1,94 m, 1995) s’estrenarà la propera temporada en la LEB Or amb el CB Prat, on tornarà a coincidir amb el tècnic Arturo Álvarez. Camarasa arriba del Grup Barna (EBA), en què va fer 5,1 punts i 2,7 assistències en 19,4 minuts.