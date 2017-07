El Real Betis Energia Plus s’ha convertit en el principal candidat a l’ascens a l’ACB la temporada vinent. Un rival duríssim per l’ICL Manresa per acabar en la primera posició i assolir així el descens directe i el desitjat retorn a la màxima categoria estatal. El Betis està fent una plantilla més digna de l’ACB que de la LEB Or. Ahir va fer oficial la incorporació de Saúl Blanco, un jugador que estava a l’Iberostar Tenerife, però es va lesionar greument i ha estat dues temporades pràcticament en blanc. La confiança que té el tècnic català del Betis Alejandro Martínez amb el jugador, a qui ja va entrenar en la seva etapa al Tenerife el curs 2014/2015, ha estat decisiva. El tècnic català, que va arribar al tram final de la temporada passada, no va poder evitar baixar, però es confia plenament en ell: “Tinc ja a les meves espatlles un descens, però vull lluitar per fer tornar el Betis on li correspon.” A més de Saúl Blanco, el conjunt andalús també ha incorporat Jordan Swing –a qui el Manresa ha intentat fitxar per al seu projecte–, la sensació de la LEB Or fa dues temporades quan jugava a l’Oviedo i on va ser el tercer màxim anotador de la categoria. També ha incorporat Mikel Úriz, un base amb molts anys en la categoria. També ha incorporat Iván Cruz-Uceda, jugador format a l’NCAA que prové del Breogán. El Betis també té pràcticament lligada la continuïtat d’Alfonso Sánchez i el projecte andalús passa per fer un bloc nacional fort: també es vol fitxar Edu Hernández-Sonseca i Josep Franch, que ho tenia quasi fet per al Burgos (ACB). A la plantilla, a més, li falta encara fitxar els dos extracomunitaris. Mucho Betis.