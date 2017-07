Lliga de gegants

Els pivots amb prou capacitat atlètica per jugar per sobre del cèrcol, per recuperar a temps la posició després de fer una ajuda i capaços de canviar i defensar amb garanties a set metres de la cistella són els que avui asseguren títols. Però els cinc físics que defensivament se sàpiguen fer grans són comptats i a un preu de mercat inaccessible per als equips de l’ACB, i els que s’hi assemblen (o s’hi podrien assemblar) no posseeixen el bagatge i la comprensió tàctica que demana la lliga espanyola. I gastar per gastar, els equips aposten pel talent. En aquest cas, pel dels gegants deutors del joc del pivot clàssic, de la vella escola. Amb els fitxatges confirmats aquesta setmana de Pleiss (València), Kuzmic (Madrid) i Karnowski (MoraBanc), la meitat dels equips de la Lliga Endesa en tenen un.

Per guanyar partits

Són jugadors de pal baix, de fixar defenses guanyant la posició, de jugar amb els dos peus a terra i que rarament, per no dir mai, juguen per sobre l’anella. Pivots que intimiden guardant la posició, que defensen la zona ocupant l’espai, sense sortir (ni encara menys canviar) en el joc per parelles. Pivots de joc lent i mesurat i que generalment han desenvolupat, justament per aquesta mobilitat entre escassa i nul·la, una riquesa tàctica i una lectura del joc que en l’ACB és valuosíssima. Jugadors que arrodoneixen la bateria interior, necessaris per les distàncies llargues, adequats per canviar el ritme dels partits per bé que en el bàsquet actual no poden ser l’element decisiu dels equips que a més de partits aspiren també a guanyar títols –els fruits del binomi Barça-Tomic en són un exemple.

El canvi del Madrid