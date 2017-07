El campió de l’Eurolliga troba el recanvi d’Udoh

El vigent campió de l’Eurolliga, el Fenerbahçe, ja ha trobat el reforç per mantenir el nivell en el joc interior per aspirar a repetir el títol. Zeljko Obradovic ha fitxat Jason Thompson (2,11 m, 1986), amb llarga experiència a l’NBA després de jugar als Kings (2008-2015), als Warriors (2015/2016) i als Raptors (2016), és el recanvi d’Udoh, que ha fitxat pels Jazz (NBA). Amb els Shandong Golden Stars de la lliga xinesa va acreditar 18,7 punts, 13,9 rebots i 1,2 taps en 34,3 minuts. El Fenerbahçe, a més d’Udoh, ha perdut el serbi Bogdan Bogdanovic –el millor contracte d’un debutant a l’NBA sense passar per l’NCAA–. El seu recanvi és Marko Guduric (Estrella Roja). També han fitxat Melli (Bamberg) i Sinan Guler (Galatasaray).