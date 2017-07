Múgica puja al tren del Manresa

El projecte de l’ICL Manresa per tornar a l’elit del bàsquet espanyol continua agafant forma i continua il·lusionant. L’últim a pujar al tren dels del Bages és Javi Múgica (2,00 m, 1983), un jugador que aportarà l’experiència necessària per afrontar una competició com la LEB. Múgica ha jugat al Lleó, a l’Ourense, al Peñas Osca i a l’Actel Força Lleida abans d’emprendre una aventura al Regne Unit, al Worcester Wolves. Aquest curs passat ha jugat amb el Marín Peixegalego, amb qui no va poder evitar el descens tot i fer 10,7 punts, atrapar 6,3 rebots i repartir 1,9 assistències de mitjana per partit. El director esportiu de l’ICL Manresa, Román Montañez, va definir el jugador: “Té experiència a la lliga, juga de fora a dins bé, i té un tir exterior que el fa perillós; amb aquest tir fa que a més prengui bones decisions per passar un cop posa la pilota a terra; pot rebotejar, passa bé la bola”. Múgica també va fer ahir la valoració de la seva incorporació: “Espero donar el millor de mi mateix i aportar tot el que pugui per aconseguir que aquest equip torni on ha de ser per afició, història… que no és un altre lloc que l’ACB.”