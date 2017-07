El Femení Sant Adrià té el guió clar

L’Snatt’s Femení Sant Adrià farà aquesta setmana un pas important en la construcció de la plantilla. Després d’Helena López i Itziar Llobet ara cal apuntalar l’equip amb Laura Peña, que va acabar ahir el mundial sub-19, Marta Claret té pendents unes proves mèdiques al turmell i Cris Hurtado i Mireia Vila necessiten acabar de resoldre els temes de feina per poder compaginar-ho. Totes sis volen quedar-se. A partir d’aquí s’intentarà completar la plantilla, pensada per a onze jugadores, amb estrangeres. D’entrada el Femení Sant Adrià està negociant amb dues jugadores estatals, una de les quals podria arribar en breu. El mercat internacional, però, està limitat. Inicialment la idea del director esportiu, Dani Poza, és incorporar dues pivots, una alera i una base, que hauran de ser d’un perfil molt clar: “Han de ser joves, barates i segurament semidesconegudes. Hem d’assumir el factor risc perquè el pressupost és limitat.” Poza també té molt clara la filosofia del club adrianenc, que, tot i pujar a Lliga Femenina, no canviarà: “Tenim la sort de tenir júniors que poden entrenar-se amb el primer equip i reforçar-lo.”