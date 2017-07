Rakim Sanders aterra al Palau Blaugrana

Rakim Sanders s’ha sumat al projecte del Barça Lassa. És el cinquè fitxatge de ’l’era Sito Alonso’ a la banqueta blaugrana juntament amb Thomas Heurtel, Phil Pressey, Pierre Oriola i Adrien Moerman. I el capítol d’incorporacions encara no s’ha tancat. Amb l’arribada de Sanders el Barça guanya un jugador amb experiència a primer nivell havent jugat a equips punters europeus, una gran polivalència perquè pot jugar d’aler però també en la posició de quatre gràcies a la seva corpulència i amb punts a les mans. A més, té bona mà des de la línia exterior amb un 40 per cent d’encert en els triples. Curiosament la temporada passada es va exhibir en el Palau Blaugrana amb 27 punts i 5 triples. Va ser el màxim anotador de l’EA7 Milà a l’Eurolliga. amb 12,5 punts de mitjana per partit.