El Betis ja s’hi veu

Tot fa pensar que la Lliga Endesa 2017/18 s’encamina a ser de 18 equips. L’ACB va rebre ahir la resolució del jutjat de primera instància 23 de Barcelona en què se li notifica l’admissió d’una denúncia del Betis contra la seva exclusió de la lliga i l’adopció d’una mesura cautelar que, a parer del club andalús, no admet recurs. El mandat judicial insta l’ACB a “cursar de manera immediata una invitació” al club andalús, segons va llegir el president del club sevillà, Fernando Moral.

Al vespre, l’ACB va emetre una nota en què no valora a fons la resolució però avisa que presentarà un escrit d’oposició a la mesura cautelar i exposarà els seus arguments. La patronal dels clubs posa de manifest que la mesura cautelar s’ha dictat sense demanar cap informació a l’ACB ni escoltar el seu parer. També reitera la validesa dels acords que es van adoptar a instàncies dels organismes de competència i després d’una negociació amb la FEB i el CSD

“El Betis serà equip de l’ACB 2017/18 per mandat judicial”, va dir Fernando Moral, ahir durant la presentació d’Alejandro Martínez com a entrenador. Moral va explicar que la resolució detecta que en les últimes assemblees de l’ACB hi ha hagut “mancança de bon dret”.

Segons Moral, les mesures cautelars no poden ser recorregudes. El Betis va denunciar dies enrere “irregularitats en la modificació dels requisits econòmics per accedir a l’ACB”. En essència, es va reduir el canon d’accés a instàncies dels organismes de la competència, cosa que va permetre que el Burgos i el Guipúscoa ingressessin a l’ACB. A més, el Betis al·lega que la proposta de fer una lliga de 18 no es va ni arribar a votar. Ho va impedir el blocatge dels clubs d’Eurolliga, però, atès que figurava en l’ordre del dia de l’assemblea, el club considera lesionats els seus drets. De moment, es demana a l’ACB que refaci el calendari que va publicar dilluns.

El Betis ha fitxat cinc jugadors pensant en la LEB Or, Josep Franch, Mikel Úriz, Jordan Swing, Saúl Blanco i Iván Cruz. Se’ls considera vàlids per a l’ACB, però Alejandro Martínez va admetre que tocarà “passar al pla B”.

“La resolució ve d’un jutjat de Barcelona. Nosaltres vam notificar els canvis de criteri de l’ACB en els descensos. Això és provisional, però la resolució insisteix que el Betis té dret d’inscriure’s a l’ACB com a 18è club i a més obliga a l’ACB a invitar-lo. No hi ha recurs possible, ho diu el mateix text, i ara esperem que l’ACB ratifiqui la decisió.”