Ja és oficial la renovació de Gielo

Com va explicar aquest diari, el Joventut volia la continuïtat de Tomasz Gielo. I ahir es va confirmar, amb l’anunci de la renovació del contracte de l’aler pivot polonès fins al 30 de juny del 2018. Gielo va arribar el mes de setembre passat a Badalona, procedent de la Universitat de Mississipí, i l’últim curs ha disputat 13 minuts per partit, amb una mitjana de 4,6 punts, 2 rebots i un 52% d’encert en tirs de dos. Era una aposta més de futur que de present, per això en aquest segon any a la Penya hauria de fer un pas endavant. De fet, ha estat determinant per a la seva renovació el bon final de temporada que ha protagonitzat, i s’ha convertit en clau per a la rotació de Diego Ocampo. Amb la renovació de Gielo només falta fitxar un pivot per completar la plantilla del Joventut, que ara disposa dels bases Dominik Mavra i Neno Dimitrijevic; els escortes Patrick Richard i Albert Ventura; els alers José Nogués, Xabi López Arostegui, Sergi Vidal i Alex Ruoff; els alers pivots Tomasz Gielo i Saulius Kulvietis, i els pivots Jerome Jordan i Simon Birgander.