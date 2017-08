El pivot Kevin Seraphin, en l’horitzó del Barça

Si la matinada passada cap franquícia de l’NBA s’ha fet càrrec de l’any del contracte que tenia amb els Pacers, el pivot francès Kevin Seraphin (2,08, 1989) tindrà via lliure per negociar la seva incorporació al Barça. El lloc web gigantes.com considerava ahir tancat l’acord que, segons aquest mitjà, seria per a dues temporades.

Els Pacers havien signat amb Seraphin l’estiu passat per dues temporades (3,8 milions de dòlars, dels quals 2 corresponen al curs vinent) però dilluns van fer ús d’una clàusula de tall i van renunciar al segon any. L’NBA preveu que en aquests casos la resta de clubs tenen 48 hores per tenir un dret preferent sobre aquest jugador. Si ningú el reclama, Seraphin ja no tindrà cap restricció per firmar per a qui vulgui.

Més múscul