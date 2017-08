El sisè és un cinc amb físic

En una entrevista al portal francès Basketusa.com, Séraphin ja parlava ahir com a nou jugador blaugrana. “No és veritat que he tornat perquè no he tingut propostes de l’NBA. Si m’hagués esperat dues setmanes n’hauria tingut. Simplement m’interessava anar al Barça: crec que és el millor per a la meva carrera. Tothom sap que tinc potencial i talent, però no em vull quedar com un jugador que tenia potencial. Amb el Barça vull guanyar títols al més ràpid possible. La lliga i jugar la final a quatre són les meves metes.” “[Heurtel] És una de les raons per les quals he fitxat pel Barça. Som amics i sap com jugar per treure el millor del meu joc.”