Stefan Peno marxa a l’Alba

Stefan Peno (1,98 m, 1997) jugarà les tres temporades vinents a l’Alba de Berlín (Eurocopa). L’acord està tancat, pendent només de fer-se oficial. El FC Barcelona, amb el qual encara tenia contracte fins al juny del 2019, es reserva l’opció de recuperar-lo al final de la primera i al final de la segona –és a dir, els anys que encara tenia signats amb els blaugrana.

Malgrat que el Barça volia que aquesta Peno estigués en dinàmica de primer equip –molt valuós per la seva condició de jugador de formació– i jugués amb el Barça B, el base serbi ha optat per continuar la seva progressió a Alemanya seguint els dictats d’Aíto García Reneses. Peno, que va arribar al Barça l’estiu del 2011 provinent de l’OKK de Belgrad i que va fer 20 anys aquest dijous, va tenir molt de protagonisme amb el primer equip la temporada passada, especialment en la primera meitat, aprofitant les circumstàncies derivades de la mala planificació. Va tenir minuts en 14 partits de lliga (6,7) i en 10 d’Eurolliga (4,3), i en la LEB Or, amb el Barça B, va acreditar 11,9 punts (33% de 3), 3,3 rebots, 3,3 assistències i una recuperació en 23,2 minuts.