De revolució en revolució

Són 49 moviments en dos estius i no seran els últims abans no arrenqui la temporada vinent. Hi haurà una arribada més, en aquest cas la d’Adam Hanga, l’aler hongarès del Baskonia, amb el qual el Barça va signar un contracte per a tres temporades. El club basc en va igualar les condicions i, per alliberar-lo, igual com va passar amb Pierre Oriola (València), s’haurà de compensar econòmicament. L’altre cas per resoldre és el de Tyrese Rice. El jugador té una temporada més de contracte, però la nova direcció esportiva no desitja que continuï. Per tal que marxi caldrà un entesa, que haurà de ser econòmica i important perquè el base amb passaport montenegrí té signat un acord per valor de 2,4 milions bruts.