Regirat de punta a punta

L’admissió del Betis a la Lliga Endesa 2017/18 –cautelar, tot i que si l’ACB no hi posa recurs ja és definitiva– ha comportat la publicació d’un segon calendari de competició amb poquíssims punts de coincidència amb el que es va difondre el 31 de juliol, fa tot just dues setmanes. Gairebé tots els equips hauran de refer tots els seus plans de viatge i ajustar-los a un curs encara més atapeït, sobretot per als clubs en competició europea, que són la majoria (11).

No tots els equips hauran de regirar el calendari de la mateixa manera. Al Movistar Estudiantes i a l’Unicaja els han respectat nou enfrontaments (no sempre a la mateixa pista) i, en canvi, al Burgos, al Fuenlabrada i al Bilbao, només un.

Un altre efecte de la reformulació del calendari és que el Barça, en lloc de debutar a la pista del campió, el València, ho farà al Palau rebent el Baskonia, cosa que propiciarà que el primer partit de Sito Alonso –i probablement d’Adam Hanga, a punt de fitxar pel Barça– sigui contra el seu exequip.

També destaca que, tot i el baix percentatge dels enfrontaments que es repeteixen d’un calendari a l’altre (38 de 272) els dos clàssics no s’han vist alterats. El Madrid-Barça es manté l’11 de novembre i el partit al Palau, el 10 de març. En 13 de les 34 jornades no hi ha cap partit comú amb la primera versió del calendari. L’Estudiantes-Penya de la primera jornada sí que es repeteix, però serà ajornat. El MoraBanc –que rebia l’Iberostar– ara debutarà a la pista del Madrid.