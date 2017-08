Acord imminent pel traspàs d’Adam Hanga al Barça

L’arribada d’Adam Hanga al Barça com a vuitè reforç del curs 2017/18 és qüestió d’hores, màxim un parell o tres de dies. Tant el club blaugrana com el Baskonia han anat madurant els detalls d’una operació de traspàs que es veia a venir des del moment que el Baskonia va igualar l’oferta que el Barça havia fet al jugador i el va retenir amb un compromís de pagar-li 7,5 milions d’euros bruts per tres temporades, una quantitat que trencaria completament l’equilibri salarial de la plantilla basca.

El Baskonia ni pot ni vol pagar aquest nivell de salari i tot fa pensar que si Josean Querejeta va exercir el dret de tempteig va ser perquè el seu instint li deia que aquest estiu el Barça sí que volia fermament l’aler fins i tot pagant un traspàs al club basc. El club català ja va fer un primer intent l’estiu passat quan Àlex Abrines va marxar sobtadament a l’NBA, però no va acabar de fructificar.

Querejeta no sol desaprofitar l’oportunitat de fer caixa amb un jugador venent-lo al Barça (Oleson, Pleiss, Lampe, Marcelinho Huertas...) i tot fa pensar que amb l’aler hongarès (2,00 m, 1989) tornarà a ser així.

A més, el Baskonia acabarà posant fi a una relació de quatre temporades recuperant pràcticament el mateix que li va costar quan el va fitxar del Manresa, uns 500.000 euros. Durant la temporada passada, el Baskonia havia plantejat la renovació als agents de l’hongarès, però sempre va trobar evasives i negatives. La resposta va ser incloure el jugador en la llista del dret de tempteig, a finals de juny. El Barça li va fer l’oferta vinculant el 10 de juliol i, tres dies més tard, el Baskonia la igualava. Ha passat un mes, durant el qual hi ha hagut temps de reprendre les negociacions –algunes fonts diuen que Querejeta va començar demanant 1,5 milions al Barça– i d’apropar posicions al voltant dels 500.000 euros. Era una entesa que els convenia a tots dos, perquè Hanga, que va denunciar impagaments del club basc, no ha volgut negociar amb cap altre equip. L’hongarès no volia continuar a Vitòria, però el perill d’haver-se d’empassar un contracte que no pot pagar i un jugador a qui ha fet la creu ha estovat Querejeta.

Tan definida és la situació t és així que el club basc ja té a punt el seu substitut des de fa dies, Jordan McRae (1,97 m, 1991), que la temporada passada va jugar 36 partits amb els Cavaliers (4,5 punts en 11 minuts) fins que al març va deixar l’equip.

El vuitè reforç