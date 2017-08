El nou calendari de la Lliga Endesa conegut dilluns afegeix dos partits més en les mateixes setmanes al programa dels equips. Augmenta la càrrega competitiva, però en el cas del FC Barcelona Lassa es pot matisar particularment pel que fa als catorze enfrontaments d’Eurolliga i lliga que jugarà al desembre i en els primers dies de gener. Entre el que era i el que serà només hi ha quatre diferències, però són canvis que suavitzen significativament la duresa del tram.

Del dia 14 quan l’equip visita el Madrid en competició europea fins al 31 quan rep el Fuenlabrada en la lliga res no ha variat. Els dos primers canvis són en l’arrencada del desembre, quan en comptes de jugar a Màlaga diumenge al vespre després d’haver-ho fet el divendres a Moscou, a la pista del CSKA, l’equip jugarà a Saragossa –enguany, un equip d’Eurolliga no pot celebrar el proper partit de lliga si no han passat com a mínim 48 hores. És a dir, s’ha acabat jugar divendres al vespre i fer-ho diumenge al migdia. El cap de setmana següent, l’equip de Sito Alonso rebrà el Fenerbahçe a casa el divendres i el diumenge farà el mateix amb l’Iberostar, poc a veure amb el desplaçament a Andorra que hi havia en l’anterior calendari. Les altres dues variacions són en els primers desplaçaments de lliga del 2018: visites a Sant Sebastià i Sevilla en lloc de Vitòria i Bilbao com a prèvia per rebre el CSKA i jugar a la pista del Panathinaikòs.

Vezenkov, dilluns