Sí, Lauri és fill d’aquell Pekka

Finlàndia tornarà a ser un dels països amfitrions de l’europeu igual com ho va ser ara fa 50 anys, quan van aconseguir la seva millor classificació històrica amb una sisena plaça. Però des de llavors ha plogut molt. Més aviat hi ha nevat molt, a Finlàndia. El bàsquet s’ha convertit en un dels esports de moda al país els últims temps. Els finlandesos arriben al seu quart europeu consecutiu, un fet insòlit, i han participat al mundial del 2014. I diem insòlit perquè fins al 2011 havien estat setze anys sense treure el nas en un gran campionat de seleccions. Finlàndia esetà sent una de les sensacions i ho fa amb un joc desenfadat. La plantilla arriba en un bon moment i amb vells coneguts del vell continent com Teemu Ranikko, ara jugador del Joensuun Kataja –possible rival de la Penya en la segona eliminatòria de la Champions League–, el jugador de l’Unicaja Sasu Salin i l’exbase de l’Estudiantes Jamar Wilson. Tots ells liderats pel blaugrana Petteri Koponen i tothom pendent d’un jove espigat: Lauri Markkanen. Amb vint anys acabats de fer, el jove finlandès format a la Universitat d’Arizona (NCAA) on ha fet 15,6 punts i 7,1 rebots de mitjana, és l’actual número 7 del draft de l’NBA. El va escollir els Twolves, el van traspassar als Bulls i el futur és a les seves mans.

La família i el seu país

Lauri va créixer en una família en què el seu pare Pekka i la seva mare Riikka eren jugadors de bàsquet. Té un germà que no va triomfar i després va arribar ell. De fet, el seu pare forma part de la Federació Finlandesa de Bàsquet. En els últims anys el creixement de l’esport de la cistella en aquest país nòrdic s’ha basat en l’exportació de joves a universitats nord-americanes, ja que el nivell de la lliga finlandesa és molt baix. També hi està implicat un exjugador de l’ACB, Hanno Mottola, que havia jugat el 2002 a Vitòria i que abans havia anat a la Universitat de Utah. Havia tingut una curta experiència a l’NBA. Lauri fa 2,13 m i tot i jugar per dins és mòbil. Abans d’anar als Wildcats va jugar a la segona divisió finlandesa i l’estiu passat va figurar en el cinc ideal de l’europeu sub-20 amb 24,9 punts i 8,6 rebots de mitjana.

L’aventura del seu pare a Badalona