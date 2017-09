Patint també val

Tothom té clar que el camí cap al títol no serà de flors i violes, però tenir algun ensurt tampoc va malament. I, si bé Espanya havia mostrat la seva versió més excelsa fins ara, també és veritat que el d’ahir era el primer rival qualificat amb el qual s’enfrontava. Croàcia li va exigir moltíssim, i no permetent-li la tirania a la zona d’altres dies, va aconseguir dur el partit a un final a cara o creu. La determinació de Rodríguez i un tap de Juancho en els darrers instants van decantar el partit a favor dels de Scariolo, ja primers de grup quan falta l’última jornada, demà.

L’aposta croata era nítida: un cinc obert, amb Bender de center, per treure els pivots de la pintura, incomodar-los. D’entrada, va funcionar-los i el desencert espanyol (0/9 en tirs els cinc primers minuts) els va donar un coixí de consideració (13-3, 6’). L’equip tenia clar que, per recuperar tot el terreny perdut, havia de ser més enèrgic al darrere, i entre això –bona contenció a Bogdanovic (0 punts i 0/5 tirs a mitja part)– i el canell de San Emeterio, es va girar la truita.

L’entrada de la segona unitat, amb Juancho al davant, va donar continuïtat a aquesta millora i només la falta de finor en atac li impedia obrir forat. Això li va passar al tram final del segon quart, quan Pau Gasol va tornar i es va apostar per jugar amb dos bases: del 28-28 (15’) al 28-38 (18’). Però a la mitja part els balcànics ja havien advertit que no es rendirien fàcilment (32-38). En la segona part, els croats van assumir el control del partit. Hi van influir l’aparició de Bogdanovic (11 punts en el tercer període), el domini de Saric –feia de tot: agafar el rebot, generar, produir– i la capacitat d’enfangar el duel, tapant la transició i la connexió entre la pilota i els pivots, sobretot a Pau. Espanya aquí ja havia entès que s’havia d’arremangar si se’n volia sortir. I per bé que va veure’s al darrere (54-50, 29’) i estava ja en bonus aviat en l’últim quart (32’), va afrontar la situació amb Rodríguez capitalitzant l’atac (63-68, 37’). Dues tècniques, a Pau Gasol i Scariolo, van tornar a animar el rival (67-68 a 1:32 del final), però l’equip va demostrar que té sang freda (6/6 en tirs lliures l’últim mig minut) i sap serrar les dents.